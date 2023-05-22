Зинченко станет отцом во второй раз. Пара показала, что ждет ребенка – Видео
Семья пополнится
instagram.com/zinchenko_96
Александр Зинченко и Влада Седан показали, что ждут ребенка. Пара выложила видео с УЗИ в Инстаграм.
Пара опубликовала ролик в котором каждый член семьи по очереди убирают руки с УЗИ, на котором видно ребенка.
Пара стала родителями в августе 2021-го. Они назвали девочку Евой.
Футболиста уже поздравили Натан Аке, аккаунт Украинской ассоциации футбола и несколько отечественных селебрити.
Напомним, что Зинченко пропускает последние матчи сезона в связи с травмой.
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