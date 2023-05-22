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Зинченко станет отцом во второй раз. Пара показала, что ждет ребенка – Видео

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Семья пополнится

Зинченко станет отцом во второй раз. Пара показала, что ждет ребенка – Видео

instagram.com/zinchenko_96

Новина українською

Александр Зинченко и Влада Седан показали, что ждут ребенка. Пара выложила видео с УЗИ в Инстаграм.

Пара опубликовала ролик в котором каждый член семьи по очереди убирают руки с УЗИ, на котором видно ребенка.

Пара стала родителями в августе 2021-го. Они назвали девочку Евой.

Футболиста уже поздравили Натан Аке, аккаунт Украинской ассоциации футбола и несколько отечественных селебрити.

Напомним, что Зинченко пропускает последние матчи сезона в связи с травмой.

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В статье: Александр Зинченко Влада Седан
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