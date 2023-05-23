Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО

"Манчестер Сити" в драматичной гонке все же обошел "Арсенал" и даже оформил чемпионский титул за несколько туров до конца сезона.

По случаю очередного титула в клубе организовали вечеринку, на которую футболисты прибыли со своими вторыми половинками.

Особо отличилась жена Кевина Де Брюйне.

Мишель появилась на мероприятии в провокационном прозрачном наряде без нижнего белья.

Фото красотки тут же облетели интернет, вызвав бурные обсуждения.

Что ж, в наличии комплексов девушку точно не упрекнешь.