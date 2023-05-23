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Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО

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На вечеринке клуба

Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО

instagram.com/lacroixmichele

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" в драматичной гонке все же обошел "Арсенал" и даже оформил чемпионский титул за несколько туров до конца сезона.

По случаю очередного титула в клубе организовали вечеринку, на которую футболисты прибыли со своими вторыми половинками.

Особо отличилась жена Кевина Де Брюйне.

Мишель появилась на мероприятии в провокационном прозрачном наряде без нижнего белья.

Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО - изображение 1Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО - изображение 2Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО - изображение 3

Фото красотки тут же облетели интернет, вызвав бурные обсуждения.

Что ж, в наличии комплексов девушку точно не упрекнешь.

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В статье: Английская Премьер-лига Манчестер Сити вТренде
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