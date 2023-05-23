Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО
На вечеринке клуба
instagram.com/lacroixmichele
"Манчестер Сити" в драматичной гонке все же обошел "Арсенал" и даже оформил чемпионский титул за несколько туров до конца сезона.
По случаю очередного титула в клубе организовали вечеринку, на которую футболисты прибыли со своими вторыми половинками.
Особо отличилась жена Кевина Де Брюйне.
Мишель появилась на мероприятии в провокационном прозрачном наряде без нижнего белья.
Фото красотки тут же облетели интернет, вызвав бурные обсуждения.
Что ж, в наличии комплексов девушку точно не упрекнешь.
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