Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО

Артем Милевский так и не дождался приглашения от Евгения Селезнева на прощальный матч форварда.

Впрочем, бывший футболист сборной Украины не расстаивается и остается на позитиве.

Позитивных эмоций добавила встреча со сторым знакомым.

Артем опубликовал общее фото с Ярославом Ракицким.

"Увидимся снова 6 июня", - подписал фото экс-футболист.

6 июня состоится прощальный матч Селезнева.

Выходит, Милевского таки стоит ждать?