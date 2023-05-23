Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
И сделал интересный намек
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Артем Милевский так и не дождался приглашения от Евгения Селезнева на прощальный матч форварда.
Впрочем, бывший футболист сборной Украины не расстаивается и остается на позитиве.
Позитивных эмоций добавила встреча со сторым знакомым.
Артем опубликовал общее фото с Ярославом Ракицким.
"Увидимся снова 6 июня", - подписал фото экс-футболист.
6 июня состоится прощальный матч Селезнева.
Выходит, Милевского таки стоит ждать?
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