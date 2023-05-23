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Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО

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И сделал интересный намек

Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО

instagram.com/timi1010

UA-Футбол
Новина українською

Артем Милевский так и не дождался приглашения от Евгения Селезнева на прощальный матч форварда.

Впрочем, бывший футболист сборной Украины не расстаивается и остается на позитиве.

Позитивных эмоций добавила встреча со сторым знакомым.

Артем опубликовал общее фото с Ярославом Ракицким.

"Увидимся снова 6 июня", - подписал фото экс-футболист.

6 июня состоится прощальный матч Селезнева.

Выходит, Милевского таки стоит ждать?

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В статье: Ярослав Ракицкий Артем Милевский вТренде
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