Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО

Анна Левандовская - не меньшая звезда, чем ее муж-футболист.

Красотка является звездой соцсетей (более 5 миллионов фолловеров в инстаграме) и работает фитнес-инструктором.

А также она не забывает радовать своим присутствием фанатов "Барсы" на "Камп Ноу".

Возможно, именно поддержка супруги помогает поляку уверенно лидировать в списке бомбарлиров Ла Лиги.

И пускай Роберту не повезло с клубом и партнерами, которые очень ценят фанатов страны-террористки - он, как и его вторая половинка, всегда имели твердую и правильную позицию в борьбе со злом.