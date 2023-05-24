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Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО

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Она регулярно поддерживает мужа с трибун

Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО

instagram.com/annalewandowska

UA-Футбол
Новина українською

Анна Левандовская - не меньшая звезда, чем ее муж-футболист.

Красотка является звездой соцсетей (более 5 миллионов фолловеров в инстаграме) и работает фитнес-инструктором.

А также она не забывает радовать своим присутствием фанатов "Барсы" на "Камп Ноу".

Возможно, именно поддержка супруги помогает поляку уверенно лидировать в списке бомбарлиров Ла Лиги.

И пускай Роберту не повезло с клубом и партнерами, которые очень ценят фанатов страны-террористки - он, как и его вторая половинка, всегда имели твердую и правильную позицию в борьбе со злом.

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В статье: Роберт Левандовский Барселона вТренде
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