Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
Она регулярно поддерживает мужа с трибун
instagram.com/annalewandowska
Анна Левандовская - не меньшая звезда, чем ее муж-футболист.
Красотка является звездой соцсетей (более 5 миллионов фолловеров в инстаграме) и работает фитнес-инструктором.
А также она не забывает радовать своим присутствием фанатов "Барсы" на "Камп Ноу".
Возможно, именно поддержка супруги помогает поляку уверенно лидировать в списке бомбарлиров Ла Лиги.
И пускай Роберту не повезло с клубом и партнерами, которые очень ценят фанатов страны-террористки - он, как и его вторая половинка, всегда имели твердую и правильную позицию в борьбе со злом.
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