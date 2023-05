Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО

Михаил Мудрик продолжает осваиваться в английском футболе и в новой стране.

Пока проблемы есть и с первым, и со вторым.

Видео тренировок украинца в спортзале уже стали его визитной карточкой.

Впрочем, иногда футболист перегибает палку.

Михаил снял на видео пожилого мужчину в зале, у которого сползли штаны во время упражнения.

Общественность совершенно не оценила юмор игрока.

За мужчину вступился известный бодибилдер Джои Сволл, а интернет наполнился гневными коммнтариями и мемами.

Either help him or mind your own business but put your damn phone away! pic.twitter.com/cyOAgNyxIi — Joey Swoll (@TheJoeySwoll) May 24, 2023

“What the f$&k is wrong with you? And you’re a professional soccer player. You play for Chelsea in the Premier League.”



Joey Swoll roasts Mykhailo Mudryk’s TikTok video.



This is not an Onion Headline. pic.twitter.com/Q5zsI3BFSI — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 24, 2023

In the last 24 hrs:



The Chelsea pitch owner who dropped the tuchel banging werner's girl news got exposed as a pedo himself



Mount got convicted for stalking and harassing his ex



Mudryk got called out for harassing strangers by Joey Swoll pic.twitter.com/VvZraFlpjN — ke (@FrelloThings) May 24, 2023