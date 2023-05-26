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Красотка дня. Очаровательная жена основного защитника Кривбасса. ФОТО

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Источник хорошего настроения

Красотка дня. Очаровательная жена основного защитника Кривбасса. ФОТО

instagram.com/_stetskova_

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбас" продолжает гонку за шестым местом в таблице для идеального окончания сезона.

Тимур Стецьков - один из ключевых футболистов команды Вернидуба.

Универсализм и самоотдача игрока были крайне ценны для тренерского штаба.

А главная ценность самого игрока - это его жена и дочь.

С красоткой Миланой мы знакомимся сегодня поближе.

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