Красотка дня. Очаровательная жена основного защитника Кривбасса. ФОТО
Источник хорошего настроения
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"Кривбас" продолжает гонку за шестым местом в таблице для идеального окончания сезона.
Тимур Стецьков - один из ключевых футболистов команды Вернидуба.
Универсализм и самоотдача игрока были крайне ценны для тренерского штаба.
А главная ценность самого игрока - это его жена и дочь.
С красоткой Миланой мы знакомимся сегодня поближе.
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