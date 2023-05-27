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Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО

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(2 голосов)

Уникальное достижение

Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО

instagram.com/tonya.samoilova

UA-Футбол
Новина українською

Украинцы и украинки сильны и духом, и телом - это знает уже весь мир.

Антонина Самойлова - яркое тому подтверждение.

Альпинистка стала первой украинкой, которая дважды покорила Эверест.

Причем сделала это за один календарный год и даже несмотря на болезнь.

Изначально спортсменка хотела подняться без кислорода, но обстоятельства заставили изменить планы.

"С кислородом, это была ужасная идея идти без. В этом году только один человек сошел. Очень много несчастных случаев, очень тяжелый год. Я думала, не поднимусь. За два дня до восхождения не могла выйти из палатки, настолько была слаба", - говорит рекордсменка.

Тоня уже давно покоряет вершины: Килиманджаро, Эльбрус, К2 и вот теперь Эверест.

А пока девушка приносит славу нашей стране на мировых вершинах, ее отец и брат защищают Украину в рядах ВСУ.

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Комментарии (2)
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Romanik2806 (Киев)
27.05.2023 в 13:07
Я незнаю про яку тут Славу йде мова. Ви знаєте скільки коштує одне підняття на Еверест? 25 тис . дол. Вона зробила за рік - це двічі. 50 тис можна кудись більш потрібніше русло витратить. Наприклад купить 10 автівок для ЗСУ. Для чого тут цей піар? Захотіла дівчинка емоцій, вона їх отримала.
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Будєм разбіратся (Київ)
27.05.2023 в 13:27
Участь спортсменів в міжнародних змаганнях теж коштує грошей. І держава їх виділяє. Підійнятий прапор України чи на п’єдесталі, чи на Евересті це про імідж і нагадування про війну. І це коштує грошей. Дівчина не танцює в обнімку з росіянами в Куршавелі, а підкорює восьмитисячники під нашим прапором. За власні гроші. Претензій нуль, лише схвалення.
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