Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО

Украинцы и украинки сильны и духом, и телом - это знает уже весь мир.

Антонина Самойлова - яркое тому подтверждение.

Альпинистка стала первой украинкой, которая дважды покорила Эверест.

Причем сделала это за один календарный год и даже несмотря на болезнь.

Изначально спортсменка хотела подняться без кислорода, но обстоятельства заставили изменить планы.

"С кислородом, это была ужасная идея идти без. В этом году только один человек сошел. Очень много несчастных случаев, очень тяжелый год. Я думала, не поднимусь. За два дня до восхождения не могла выйти из палатки, настолько была слаба", - говорит рекордсменка.

Тоня уже давно покоряет вершины: Килиманджаро, Эльбрус, К2 и вот теперь Эверест.

А пока девушка приносит славу нашей стране на мировых вершинах, ее отец и брат защищают Украину в рядах ВСУ.