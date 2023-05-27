Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО
Уникальное достижение
instagram.com/tonya.samoilova
Украинцы и украинки сильны и духом, и телом - это знает уже весь мир.
Антонина Самойлова - яркое тому подтверждение.
Альпинистка стала первой украинкой, которая дважды покорила Эверест.
Причем сделала это за один календарный год и даже несмотря на болезнь.
Изначально спортсменка хотела подняться без кислорода, но обстоятельства заставили изменить планы.
"С кислородом, это была ужасная идея идти без. В этом году только один человек сошел. Очень много несчастных случаев, очень тяжелый год. Я думала, не поднимусь. За два дня до восхождения не могла выйти из палатки, настолько была слаба", - говорит рекордсменка.
Тоня уже давно покоряет вершины: Килиманджаро, Эльбрус, К2 и вот теперь Эверест.
А пока девушка приносит славу нашей стране на мировых вершинах, ее отец и брат защищают Украину в рядах ВСУ.
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