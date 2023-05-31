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Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО

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Хотя и не факт, что пара доедет до Украины

Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО

instagram.com/iingridtobiass

UA-Футбол
Новина українською

Не так давно стало известно, что Винисиус Тобиас, скорее всего, вернется в "Шахтер".

"Реал", за который бразилец выступает на правах аренды, не планирует выкупать контракт игрока.

Впрочем, судя по всему, сам игрок не горит желанием ехать в Украину.

Как и его девушка - эффектная красотка Ингрид, которой очень нравится в Мадриде.

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В статье: Шахтер (Донецк) вТренде Винисиус Тобиас
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