Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
Хотя и не факт, что пара доедет до Украины
instagram.com/iingridtobiass
Не так давно стало известно, что Винисиус Тобиас, скорее всего, вернется в "Шахтер".
"Реал", за который бразилец выступает на правах аренды, не планирует выкупать контракт игрока.
Впрочем, судя по всему, сам игрок не горит желанием ехать в Украину.
Как и его девушка - эффектная красотка Ингрид, которой очень нравится в Мадриде.
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