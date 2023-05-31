Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО

Не так давно стало известно, что Винисиус Тобиас, скорее всего, вернется в "Шахтер".

"Реал", за который бразилец выступает на правах аренды, не планирует выкупать контракт игрока.

Впрочем, судя по всему, сам игрок не горит желанием ехать в Украину.

Как и его девушка - эффектная красотка Ингрид, которой очень нравится в Мадриде.