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Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО

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Завидуем бывшему динамовцу

Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО

https://www.instagram.com/p/Co7g-nBNBPZ/

UA-Футбол
Новина українською

Вчера стало известно, что бывший футболист "Динамо" Георгий Цитаишвили сочетал себя узами брака со своей второй половинкой.

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Яркая София была настоящим украшением и без того эффектной церемонии.

Пара вместе уже много лет и поддерживает футболиста во всех его начинаниях.

А мы сегодня знакомимся с красоткой поближе и вместе завидуем Гио.

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В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили вТренде
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