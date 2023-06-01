Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО

Вчера стало известно, что бывший футболист "Динамо" Георгий Цитаишвили сочетал себя узами брака со своей второй половинкой.

Яркая София была настоящим украшением и без того эффектной церемонии.

Пара вместе уже много лет и поддерживает футболиста во всех его начинаниях.

А мы сегодня знакомимся с красоткой поближе и вместе завидуем Гио.