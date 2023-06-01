Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
Завидуем бывшему динамовцу
https://www.instagram.com/p/Co7g-nBNBPZ/
Вчера стало известно, что бывший футболист "Динамо" Георгий Цитаишвили сочетал себя узами брака со своей второй половинкой.
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Яркая София была настоящим украшением и без того эффектной церемонии.
Пара вместе уже много лет и поддерживает футболиста во всех его начинаниях.
А мы сегодня знакомимся с красоткой поближе и вместе завидуем Гио.
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