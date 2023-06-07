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Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО

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Кто же победит?

Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО

instagram.com/ariadna_hafez

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня вечером состоится финал Лиги Конференций, в котором встретяться "Фиорентина" и "Вест Хэм".

Ожесточенная борьба ожидается на поле "Фортуна Арены" - и за его пределами.

Сегодня знакомися с прекрасными вторыми половинками футболистов обеих команд и решаем, кто же победит в битве красоты?

Ариадна (Тило Керер, "Вест Хэм")

Роскошная модель, которая поражает фанатов удивительными кадрами под водой.

Палома (Нико Гонсалес, "Фиорентина")

Подруга аргентинской звезды "фиалок", которая не так давно была красоткой дня.

Дуда (Лукас Пакета, "Вест Хэм")

Популярный блогер (1,5 миллиона фолловеров в инстаграме) регулярно появляется на стадионе.

Рачель (Гаетано Кастровилли, "Фиорентина")

Фантастическая манекеница, которая в 2015-м году выиграла конкурс "Мисс Италия".

Дани (Джаррод Боуен, "Вест Хэм")

Звезда реалити-шоу "Остров любви" (3,5 миллиона фанатов в инстграме) недавно родила футболисту двойню.

София (Лука Йович, "Фиорентина")

Лицо целого ряда известных брендов и надежная опора сербского бомбардира.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) вТренде Лига конференций
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