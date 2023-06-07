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Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО

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Еще одним украинским футболистом-холостяком стало меньше

Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный официально лишился статуса холостяка.

О его возлюбленной Ангелине известно немного, можно лишь сказать, что они встречались несколько лет.

Несколько дней назад пара вернулась из Англии в Украину, а в понедельник, 5 июня, сыграли свадьбу.

Отметить столь радостное событие в своей жизни защитник пригласил многих своих старых друзей из "Динамо".

Церемнонию посетили Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Владислав Ванат, Руслан Нещерет, Георгий Бущан, Александр Андриевский, Валентин Моргун, Александр Караваев с женами, которые засветились на фото со своими половинками.

Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО - изображение 1Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО - изображение 2Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО - изображение 3Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО - изображение 4
Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО - изображение 5
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В статье: Борнмут Илья Забарный
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