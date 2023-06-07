Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный официально лишился статуса холостяка.

О его возлюбленной Ангелине известно немного, можно лишь сказать, что они встречались несколько лет.

Несколько дней назад пара вернулась из Англии в Украину, а в понедельник, 5 июня, сыграли свадьбу.

Отметить столь радостное событие в своей жизни защитник пригласил многих своих старых друзей из "Динамо".

Церемнонию посетили Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Владислав Ванат, Руслан Нещерет, Георгий Бущан, Александр Андриевский, Валентин Моргун, Александр Караваев с женами, которые засветились на фото со своими половинками.