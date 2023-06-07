Игроки Кривбасса записали патриотический аудиотрек "Доля". ВИДЕО
Автором бита является Хомченовский, текст вместе написали и зачитали Понедельник с Шевченко
fckryvbas.com
Полузащитники "
Автором бита является Хомченовский, текст вместе написали и зачитали Понедельник с Шевченко.
Согласно условиям Youtube, клуб выложил на сервис цензурированную версию.
Версию без цензуры можно прослушать в ТГ-канале клуба.
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