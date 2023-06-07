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Игроки Кривбасса записали патриотический аудиотрек "Доля". ВИДЕО

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Автором бита является Хомченовский, текст вместе написали и зачитали Понедельник с Шевченко

Игроки Кривбасса записали патриотический аудиотрек "Доля". ВИДЕО

fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитники "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский, Андрей Понедельник и Денис Шевченко создали музыкальный трек под названием "Доля", лейтмотивом которого является освободительная борьба украинского народа против российской оккупации.

Автором бита является Хомченовский, текст вместе написали и зачитали Понедельник с Шевченко.

Согласно условиям Youtube, клуб выложил на сервис цензурированную версию.

Версию без цензуры можно прослушать в ТГ-канале клуба.

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В статье: Дмитрий Хомченовский Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Понедельник Денис Шевченко
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