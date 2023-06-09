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Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО

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Завтра они будут держать фронт красоты

Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО

instagram.com/agus.gandolfo

UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра определится победитель Лиги чемпионов - в Стамбуле встретятся "Интер" и "Манчестер Сити".

Фаворитом считается команда Пепа Гвардиолы, но итальянцы не собираются легко сдаваться.

Как и их вторые половинки, которые будут неистово поддерживать футболистов.

Агустина (Лаутаро Мартинес)

Роскошная модель и мать двоих детей, которая взрывает соцсети яркими фото.

Кьяра (Хоакин Корреа)

Дочь бывшего игрока сборной Италии Пьерлуиджи Казираги покорила сердце форварда "Интера".

Камилла (Алессандро Бастони)

Надежный тыл с крутыми татуировками оплота обороны команды Симоне Индзаги.

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