Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
Завтра они будут держать фронт красоты
instagram.com/agus.gandolfo
Уже завтра определится победитель Лиги чемпионов - в Стамбуле встретятся "Интер" и "Манчестер Сити".
Фаворитом считается команда Пепа Гвардиолы, но итальянцы не собираются легко сдаваться.
Как и их вторые половинки, которые будут неистово поддерживать футболистов.
Агустина (Лаутаро Мартинес)
Роскошная модель и мать двоих детей, которая взрывает соцсети яркими фото.
Кьяра (Хоакин Корреа)
Дочь бывшего игрока сборной Италии Пьерлуиджи Казираги покорила сердце форварда "Интера".
Камилла (Алессандро Бастони)
Надежный тыл с крутыми татуировками оплота обороны команды Симоне Индзаги.
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