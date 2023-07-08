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Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко в трогательной фотосессии вчетвером. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Милота

Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко в трогательной фотосессии вчетвером. ФОТО

instagram.com/zinchenko

UA-Футбол
Новина українською

Вчера стало известно, что Александр Зинченко восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с "Арсеналом".

В процессе восстановления футболисту помогала семья: жена Влада и дочь Ева.

Кроме того, семейство ожидает пополнения, о чем обьявили этой весной.

Именно в таком составе чета Зинченко устроили трогательную фотосессию.

Красивыми кадрами футболист поделился в своих соцсетях.

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В статье: Александр Зинченко вТренде Влада Седан
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
08.07.2023 в 16:03
Влада не дура, чем больше детей, тем больше бабла при разводе перепадет
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.07.2023 в 13:47
Добре, що хоч не у москві у матушкі....
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0
-2

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