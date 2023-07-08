Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко в трогательной фотосессии вчетвером. ФОТО

Вчера стало известно, что Александр Зинченко восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с "Арсеналом".

В процессе восстановления футболисту помогала семья: жена Влада и дочь Ева.

Кроме того, семейство ожидает пополнения, о чем обьявили этой весной.

Именно в таком составе чета Зинченко устроили трогательную фотосессию.

Красивыми кадрами футболист поделился в своих соцсетях.