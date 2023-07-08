Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко в трогательной фотосессии вчетвером. ФОТО
Милота
instagram.com/zinchenko
Вчера стало известно, что Александр Зинченко восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с "Арсеналом".
В процессе восстановления футболисту помогала семья: жена Влада и дочь Ева.
Кроме того, семейство ожидает пополнения, о чем обьявили этой весной.
Именно в таком составе чета Зинченко устроили трогательную фотосессию.
Красивыми кадрами футболист поделился в своих соцсетях.
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
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