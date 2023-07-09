Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана

Килиан Мбаппе во время отпуска решил посетить родные места своего отца Уилфрида, и выглядело это максимально эпично.

Десятки полицейских; кортеж из авто представительского класса; армейские броневики - складывалось ощущение, что на окраину Дуалы приехал президент или генсек ООН.

Kylian Mbappé moving around Cameroon like he's a head of state. ???????????? pic.twitter.com/i4lsJPH7Yi — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 8, 2023

Прибыв в Бонендале, островной район на окраине Дуалы, Мбаппе встретился с поклонниками и даже сыграл с детьми небольшой матч на искусственном покрытии. Никаких разговоров о своем будущем - форвард только развлекался.

Le foot ne s’arrête jamais pour Kylian Mbappé, en plein match avec des jeunes camerounais ! ???????? pic.twitter.com/LZIN07YHz1 — Vibes Foot (@VibesFoot) July 8, 2023

Отметим, что военизированная охрана, нанятая Килианом, на юге Камеруна оправдана. В тех краях правят банды, процветает пиратство. В 2019 году местные пираты брали в плен украинских моряков, которых потом с трудом удалось освободить.