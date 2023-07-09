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Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана

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Броневики, полицейские и все такое

Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cameroon Prime Ministry/Anadolu Agency

Новина українською

Килиан Мбаппе во время отпуска решил посетить родные места своего отца Уилфрида, и выглядело это максимально эпично.

Десятки полицейских; кортеж из авто представительского класса; армейские броневики - складывалось ощущение, что на окраину Дуалы приехал президент или генсек ООН.

Прибыв в Бонендале, островной район на окраине Дуалы, Мбаппе встретился с поклонниками и даже сыграл с детьми небольшой матч на искусственном покрытии. Никаких разговоров о своем будущем - форвард только развлекался.

Отметим, что военизированная охрана, нанятая Килианом, на юге Камеруна оправдана. В тех краях правят банды, процветает пиратство. В 2019 году местные пираты брали в плен украинских моряков, которых потом с трудом удалось освободить.

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В статье: Камерун Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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