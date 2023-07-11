Красотка дня. Горячая жена дорогостоящего новичка Днепра-1 Максима Третьякова. ФОТО

Один из лидеров "Александрии" Максим Третьяков недавно официально перебрался в "Днепр-1".

За атакующего полузащитника заплатили весьма солидную, по украинским меркам, сумму в 400 тысяч евро.

Кроме Максима, в Днепр перебирается и его жена Лиза.

Суперзвезда соцсетей (почти 200 тысяч фолловеров в инстаграме) - эксперт в области фитнеса и правильного питания.

Лучший результат ее советов и работы - она сама.