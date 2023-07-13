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В дополнение к GOAT-пиву. Лео Месси презентовал фирменный сэндвич. ВИДЕО

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Голодным не смотреть!

В дополнение к GOAT-пиву. Лео Месси презентовал фирменный сэндвич. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лионель Месси перебрался в США, где уже стал настоящим культурным феноменом.

Самое время для самого игрока слегка сместить акцент с сугубо футбольной стороны и догонять вечного соперника Криштиану Роналду в коммерческой части.

Не так давно компания Prison Pals выпустила лимитированную серию пива GOAT Beer.

Похоже, сам Лео решил продолжить тренд и дополнить "меню".

Аргентинец презентовал фирменный сэндвич в коллаборации с знаменитым Hard Rock Cafe.

В видеоролике даже засветился Серхио Бускетс, который также перебрался в "Интер Маями".

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В статье: Лионель Месси вТренде
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