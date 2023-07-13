В дополнение к GOAT-пиву. Лео Месси презентовал фирменный сэндвич. ВИДЕО
Голодным не смотреть!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси перебрался в США, где уже стал настоящим культурным феноменом.
Самое время для самого игрока слегка сместить акцент с сугубо футбольной стороны и догонять вечного соперника Криштиану Роналду в коммерческой части.
Не так давно компания Prison Pals
Похоже, сам Лео решил продолжить тренд и дополнить "меню".
Аргентинец презентовал фирменный сэндвич в коллаборации с знаменитым Hard Rock Cafe.
В видеоролике даже засветился Серхио Бускетс, который также перебрался в "Интер Маями".
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