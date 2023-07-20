Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
Из Лондона уезжать не придется
instagram.com/danavoshina13
Манор Соломон остается не просто в АПЛ, но и конкретно в Лондоне.
"Тоттенхэм" все же
Вместе с игроком в Англии живет его невеста Дана.
Когда-то она не могла присоединиться к футболисту в Украине из-за службы в армии, но тепер преград нет и красотка будет радовать фанатов на трибунах.
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