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Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО

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Из Лондона уезжать не придется

Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО

instagram.com/danavoshina13

UA-Футбол
Новина українською

Манор Соломон остается не просто в АПЛ, но и конкретно в Лондоне.

"Тоттенхэм" все же договорился с "Шахтером" про компенсацию и вингер уже расписывается в любви к "шпорам".

Вместе с игроком в Англии живет его невеста Дана.

Когда-то она не могла присоединиться к футболисту в Украине из-за службы в армии, но тепер преград нет и красотка будет радовать фанатов на трибунах.

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В статье: Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) Манор Соломон вТренде
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