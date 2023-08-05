Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
Мотивация футболиста точно зашкаливает
instagram.com/meristruss
Вчера "Динамо" в ярком (хоть и немного скандальном) матче обыграло "Оболонь".
Один из героев матча, вместе с Ярмоленко, Ванатом и Буяльским - Владислав Дубинчак.
Левый защитник киевлян провел сильный матч и отметился голевой передачей.
Заметно, что футболист в отличной форме на старте сезона - и этому есть причина.
22 июля спортсмен стал отцом сына Адониса.
Источник вдохновения игрока - жена Мирослава, с которой мы сегодня и знакомимся.
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