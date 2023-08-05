Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО

Вчера "Динамо" в ярком (хоть и немного скандальном) матче обыграло "Оболонь".

Один из героев матча, вместе с Ярмоленко, Ванатом и Буяльским - Владислав Дубинчак.

Левый защитник киевлян провел сильный матч и отметился голевой передачей.

Заметно, что футболист в отличной форме на старте сезона - и этому есть причина.

22 июля спортсмен стал отцом сына Адониса.

Источник вдохновения игрока - жена Мирослава, с которой мы сегодня и знакомимся.