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Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО

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Мотивация футболиста точно зашкаливает

Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО

instagram.com/meristruss

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Динамо" в ярком (хоть и немного скандальном) матче обыграло "Оболонь".

Один из героев матча, вместе с Ярмоленко, Ванатом и Буяльским - Владислав Дубинчак.

Левый защитник киевлян провел сильный матч и отметился голевой передачей.

Заметно, что футболист в отличной форме на старте сезона - и этому есть причина.

22 июля спортсмен стал отцом сына Адониса.

Источник вдохновения игрока - жена Мирослава, с которой мы сегодня и знакомимся.

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В статье: Динамо (Киев) вТренде Владислав Дубинчак
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