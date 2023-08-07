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Битва титанов: Цукерберг предложил дату боя против Маска

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Битва титанов: Цукерберг предложил дату боя против Маска

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг объявил о своей готовности выйти на ринг против основателя компаний SpaceX и Tesla, а также владельца социальной платформы X (бывший Twitter) Илона Маска.

Цукерберг написал на своей странице в соцсети Threads, что готов выйти против Маска уже 26 августа, но пока от Маска не было подтверждения его участия именно в этот день.

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Следует также добавить, что бой между миллиардерами будет транслироваться в прямом эфире соцсети X (бывший Twitter). Об этом Маск рассказал накануне, добавив, что он готов к реальному бою в клетке с Цукербергом. Так что можно предположить, что если оба участника действительно готовы, то бой все-таки имеет все шансы состояться 26 августа.

Напомним, что история с вызовом на бой началась после того, как Илон Маск высмеял стратегию Цукерберга по копированию технологий конкурентов. После этого миллиардеры в социальных сетях объявили о готовности сразиться друг с другом в клетке во время турнира UFC в Лас-Вегасе.

Стоит отметить, что 39-летний Цукерберг в последнее время активно занимается джиу-джитсу. По его словам, даже выиграл несколько первых поединков.

В то же время 51-летний Илон Маск регулярно вызывает кого-то на бой, например, актера Джонни Деппа или российского диктатора Владимира Путина. Впрочем, ни одного боя пока он так и не провел. Возможно, именно с Цукербергом и начнется его настоящая бойцовская карьера.

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В статье: Илон Маск
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