Очередная планка взята. Криштиану Роналду достиг отметки в 600 миллионов подписчиков в инстаграме. ФОТО

Криштиану Роналду уже влился в новый сезон - забил в четырех матчах подряд и вывел "Аль-Наср" в финал арабской Лиги чемпионов.

Не устает португалец покорять новые вершини и в мире соцсетей.

Самый популярный человек в инстаграме пробив новую планку - 600 миллионов фолловеров.

Неудивительно, что именно Криш является также и самым высокооплачиваемым человеком в этой соцсети.