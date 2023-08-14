Очередная планка взята. Криштиану Роналду достиг отметки в 600 миллионов подписчиков в инстаграме. ФОТО
Продолжает покорять соцсети
фото - Getty Images
Криштиану Роналду уже влился в новый сезон - забил в четырех матчах подряд и вывел "Аль-Наср" в финал арабской Лиги чемпионов.
Не устает португалец покорять новые вершини и в мире соцсетей.
Самый популярный человек в инстаграме пробив новую планку - 600 миллионов фолловеров.
Неудивительно, что именно Криш является также и самым высокооплачиваемым человеком в этой соцсети.
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