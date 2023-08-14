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Очередная планка взята. Криштиану Роналду достиг отметки в 600 миллионов подписчиков в инстаграме. ФОТО

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Продолжает покорять соцсети

Очередная планка взята. Криштиану Роналду достиг отметки в 600 миллионов подписчиков в инстаграме. ФОТО

фото - Getty Images

UA-Футбол

Криштиану Роналду уже влился в новый сезон - забил в четырех матчах подряд и вывел "Аль-Наср" в финал арабской Лиги чемпионов.

Не устает португалец покорять новые вершини и в мире соцсетей.

Самый популярный человек в инстаграме пробив новую планку - 600 миллионов фолловеров.

Неудивительно, что именно Криш является также и самым высокооплачиваемым человеком в этой соцсети.

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В статье: Криштиану Роналду вТренде
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