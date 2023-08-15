Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО

"Днепр-1" не может занести начало сезона себе в актив.

Команда Кучера терпит поражение за поражением на международной арене, испытывая проблемы и во внутреннем первенстве.

Матч против "Миная" оказался крайне тяжелым и только гол с пенальти Доминго Бланко в добавленное ко второму тайму время спас ничью для днепрян.

Больше всех этому событию радовалась вторая половинка аргентинца Яни, с которой мы сегодня и познакомимся поближе.