Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
В воскресенье аргентинец спас для команды ничью
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"Днепр-1" не может занести начало сезона себе в актив.
Команда Кучера терпит поражение за поражением на международной арене, испытывая проблемы и во внутреннем первенстве.
Матч против "Миная" оказался крайне тяжелым и только гол с пенальти Доминго Бланко в добавленное ко второму тайму время спас ничью для днепрян.
Больше всех этому событию радовалась вторая половинка аргентинца Яни, с которой мы сегодня и познакомимся поближе.
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