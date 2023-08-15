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Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО

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В воскресенье аргентинец спас для команды ничью

Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО

instagram.com/palermoyani

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" не может занести начало сезона себе в актив.

Команда Кучера терпит поражение за поражением на международной арене, испытывая проблемы и во внутреннем первенстве.

Матч против "Миная" оказался крайне тяжелым и только гол с пенальти Доминго Бланко в добавленное ко второму тайму время спас ничью для днепрян.

Больше всех этому событию радовалась вторая половинка аргентинца Яни, с которой мы сегодня и познакомимся поближе.

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В статье: СК Днепр-1 вТренде Доминго Бланко
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