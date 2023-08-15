Вы будете мною гордится. Звездный новичок Челси поделился трогательным фото. ФОТО

Вчера стало известно, что "Челси" побил трансферный рекорд АПЛ ради полузащитника "Брайтона" Мойзеса Кайседо.

История эквадорца достойна экранизации на Netflix.

Мальчик из криминального района Санто Доминго, родители которого не могли позволить себе даже купить сыну бутсы - теперь официально суперзвезда мирового футбола.

Сам игрок сразу же вспомнил обещание, которое дал родителям.

"Родители, когда нибудь вы будете гордиться мной, я вам обещаю", - гласит подпись к фото в его инстаграме от 2017-го года.

В тот момент 16-летний Мойзес едва перебрался в молодежную команду "Индепендьенте дель Валье".

Похоже, обещание можно считать выполненым.