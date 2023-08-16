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Затащил катку в соло. Михаил Мудрик показал уровень в CS:GO. ВИДЕО

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(1 голосов)

Ждем таких же подвигов на поле

Затащил катку в соло. Михаил Мудрик показал уровень в CS:GO. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В новом сезоне Михаил Мудрик будет выступать в "Челси" под десятым номером и на футболиста полагают большие надежды.

Пока же спортсмен стреляет дублями только в GS:GO.

Украинский футболист поделился фрагментом своей игры, где он сам выиграл раунд, раздав хэдшотов и установив бомбу (которая в итоге и не понадобилась).

Теперь ждем таких же подвигов на футбольном поле!

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В статье: Челси (Лондон) вТренде Михаил Мудрик
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
16.08.2023 в 14:38
У Фіфа у характеристиці Мудрика показник reaction має бути десь 98!
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Сергій Кравчук (Луцьк)
16.08.2023 в 14:27
а навіщо ось це лайно тут на футбольному сайті? публікуйте відео з його тренувань. а то плачеться - що тиск великий. і від того тиску ховається, граючи в стрілялки. звісно, це його справа...... але краще закиньте статтю про таких зубрів АПЛ як Ширер, Кантона, Лес Фердінанд, той же Невілл Гаррі....то буде хоч що прочитати ,а то піарять всякою х..ньою цього сцикуна розпіареного. навіть той самий Зінченко ,як би його не піарили, трудяга і заслуговує більше поваги, ніж цей Неймар Номер2.....тьху....
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.08.2023 в 14:21
роздавши гедшотів (c) - Хедшоты!!
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