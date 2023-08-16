Затащил катку в соло. Михаил Мудрик показал уровень в CS:GO. ВИДЕО

В новом сезоне Михаил Мудрик будет выступать в "Челси" под десятым номером и на футболиста полагают большие надежды.

Пока же спортсмен стреляет дублями только в GS:GO.

Украинский футболист поделился фрагментом своей игры, где он сам выиграл раунд, раздав хэдшотов и установив бомбу (которая в итоге и не понадобилась).

Теперь ждем таких же подвигов на футбольном поле!