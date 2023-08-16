Затащил катку в соло. Михаил Мудрик показал уровень в CS:GO. ВИДЕО
Ждем таких же подвигов на поле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В новом сезоне Михаил Мудрик будет выступать в "Челси" под десятым номером и на футболиста полагают большие надежды.
Пока же спортсмен стреляет дублями только в GS:GO.
Украинский футболист поделился фрагментом своей игры, где он сам выиграл раунд, раздав хэдшотов и установив бомбу (которая в итоге и не понадобилась).
Теперь ждем таких же подвигов на футбольном поле!
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Известный украинский ведущий прокомментирует матч Динамо - Арис на клубном YouTube киевлян
- Кривцов и Месси помогают Майами разгромить Филадельфию в 1/2 финала Кубка Лиг. Видео
- Неймар уехал в Азию, травма лидера Ман Сити, дамоклов меч над Луческу. Главные новости за 15 августа
- Вы будете мною гордится. Звездный новичок Челси поделился трогательным фото. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
Новости по теме
- 12:20 Lifestyle Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- 18:07 Lifestyle Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- 10:37 Lifestyle Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
16.08.2023 в 14:38
Ответить
0
0
Сергій Кравчук (Луцьк)
16.08.2023 в 14:27
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.08.2023 в 14:21
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн