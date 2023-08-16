Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
Конкуренции не боится
Андрей Лунин готов боротья за место основного вратаря "Реал" даже несмотря на приезд Кепы.
А пока футболист отдает все силы на тренировках - его жена раскрыла некоторые подробности о его жизни за пределами футбольного поля.
Анастасия рассказала о основных увлечениях Андрея, если не говорить о футболе - это плавание, боулинг и настольный теннис.
Также девушка рассказала об отношении футболиста к появлению конкурента в команде.
Со слов Анастасии, конкуренции Андрей не боиться.
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Комментарии (3)
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Footballers (Умань)
16.08.2023 в 16:32
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Будєм разбіратся (Київ)
16.08.2023 в 16:07
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vadooo (Слатино)
16.08.2023 в 15:41
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