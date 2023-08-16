Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО

Андрей Лунин готов боротья за место основного вратаря "Реал" даже несмотря на приезд Кепы.

А пока футболист отдает все силы на тренировках - его жена раскрыла некоторые подробности о его жизни за пределами футбольного поля.

Анастасия рассказала о основных увлечениях Андрея, если не говорить о футболе - это плавание, боулинг и настольный теннис.

Также девушка рассказала об отношении футболиста к появлению конкурента в команде.

Со слов Анастасии, конкуренции Андрей не боиться.