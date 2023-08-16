  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО

Новости
Обновлено
(1 голосов)

Конкуренции не боится

Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин готов боротья за место основного вратаря "Реал" даже несмотря на приезд Кепы.

А пока футболист отдает все силы на тренировках - его жена раскрыла некоторые подробности о его жизни за пределами футбольного поля.

Анастасия рассказала о основных увлечениях Андрея, если не говорить о футболе - это плавание, боулинг и настольный теннис.

Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО - изображение 1

Также девушка рассказала об отношении футболиста к появлению конкурента в команде.

Со слов Анастасии, конкуренции Андрей не боиться.

Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО - изображение 2Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО - изображение 3
По теме
yellow-arrow
Затащил катку в соло. Михаил Мудрик показал уровень в CS:GO. ВИДЕО
yellow-arrow
Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
yellow-arrow
Вы будете мною гордится. Звездный новичок Челси поделился трогательным фото. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballers (Умань)
16.08.2023 в 16:32
Правильно-скоро його взагалі в Реалі не буде,який другий.
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
16.08.2023 в 16:07
А чого стадіон Атлетіко на фото )
Ответить
0
0
vadooo (Слатино)
16.08.2023 в 15:41
Лунину по*ую. Лишь бы деньги платили.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде