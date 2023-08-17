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TSYGANGOD. Жирона в своих соцсетях восхитилась скоростью Цыганкова. ФОТО

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Красивый кадр

TSYGANGOD. Жирона в своих соцсетях восхитилась скоростью Цыганкова. ФОТО

фото из соцсетей

UA-Футбол
Новина українською

Виктор Цыганков крайне бодро начал новый сезон уже в статусе одного из лидеров "Жироны".

На пару с новым товарищем по команде Артемом Довбиком они соорудили первый гол команды в чемпионате.

В клубе очень довольны игроком и не упускают возможности продемонстрировать свое восхищение.

Вчера в соцсетях "Жироны" появился кадр с тренировки команды: ускорение Виктора, которое делает все вокруг размытым.

"TSYGANGOD" - подписан кадр с отсылкой к слову "god" ("бог").

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В статье: Виктор Цыганков Жирона вТренде
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