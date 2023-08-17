TSYGANGOD. Жирона в своих соцсетях восхитилась скоростью Цыганкова. ФОТО
Красивый кадр
фото из соцсетей
Виктор Цыганков крайне бодро начал новый сезон уже в статусе одного из лидеров "Жироны".
На пару с новым товарищем по команде Артемом Довбиком они соорудили первый гол команды в чемпионате.
В клубе очень довольны игроком и не упускают возможности продемонстрировать свое восхищение.
Вчера в соцсетях "Жироны" появился кадр с тренировки команды: ускорение Виктора, которое делает все вокруг размытым.
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"TSYGANGOD" - подписан кадр с отсылкой к слову "god" ("бог").
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