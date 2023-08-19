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Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО

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И своими носками

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО

instagram.com/claudia_romani

UA-Футбол
Новина українською

Клаудия Романи когда-то мечатала стать футбольным рефери и даже пробилась в Серию Б.

Но потом девушку увлек мир моделинга, где она стала суперзвездой Playboy и членом списка "100 самых сексуальных женщим мира" 2006 года.

Сейчас красотка остается суперзвездой с огромной армией поклонников в соцсетях.

Которых она регулярно радует яркими снимками.

Отдыхая в Майами, Клаудия поделилась рядом фото в купальниках, которые ожидаемо вызвали бурю восторга.

Особое внимание было уделено носкам с изображением инопланетян на одном из фото - все сразу же захотели себе такие же.

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