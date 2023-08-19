Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
И своими носками
instagram.com/claudia_romani
Клаудия Романи когда-то мечатала стать футбольным рефери и даже пробилась в Серию Б.
Но потом девушку увлек мир моделинга, где она стала суперзвездой Playboy и членом списка "100 самых сексуальных женщим мира" 2006 года.
Сейчас красотка остается суперзвездой с огромной армией поклонников в соцсетях.
Которых она регулярно радует яркими снимками.
Отдыхая в Майами, Клаудия поделилась рядом фото в купальниках, которые ожидаемо вызвали бурю восторга.
Особое внимание было уделено носкам с изображением инопланетян на одном из фото - все сразу же захотели себе такие же.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.08.2023
- Сабо: В составе Динамо выделю только Бражко - его в итоге купят евопейские клубы
- Клуб Второй лиги объявил о подписании сразу трех бразильцев
- Затащил катку в соло. Михаил Мудрик показал уровень в CS:GO. ВИДЕО
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн