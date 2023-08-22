Милевский и Федецкий снялись в фильме Довбуш. ВИДЕО
Легенды подались в кино
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Известные в прошлом украинские футболисты Артем Милевский и Артем Федецкий подались в кинематограф.
Экс-футболисты еще перед войной получили эпизодические роли в фильме "Довбуш", который выйдет в прокат 24 августа 2023 года.
На тему их участия в фильме вышел соответствующий промо-ролик.
"Довбуш" – это художественный исторический фильм украинского производства, рассказывающий о повстанческом движении карпатских повстанцев во главе с Олексой Довбушем в XVIII веке.
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