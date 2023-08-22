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Милевский и Федецкий снялись в фильме Довбуш. ВИДЕО

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Легенды подались в кино

Милевский и Федецкий снялись в фильме Довбуш. ВИДЕО

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Новина українською

Известные в прошлом украинские футболисты Артем Милевский и Артем Федецкий подались в кинематограф.

Экс-футболисты еще перед войной получили эпизодические роли в фильме "Довбуш", который выйдет в прокат 24 августа 2023 года.

На тему их участия в фильме вышел соответствующий промо-ролик.

"Довбуш" – это художественный исторический фильм украинского производства, рассказывающий о повстанческом движении карпатских повстанцев во главе с Олексой Довбушем в XVIII веке.

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В статье: Артем Федецкий Артем Милевский
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