Милевский и Федецкий снялись в фильме Довбуш. ВИДЕО

Известные в прошлом украинские футболисты Артем Милевский и Артем Федецкий подались в кинематограф.

Экс-футболисты еще перед войной получили эпизодические роли в фильме "Довбуш", который выйдет в прокат 24 августа 2023 года.

На тему их участия в фильме вышел соответствующий промо-ролик.

"Довбуш" – это художественный исторический фильм украинского производства, рассказывающий о повстанческом движении карпатских повстанцев во главе с Олексой Довбушем в XVIII веке.