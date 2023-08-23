Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО

Руслан Малиновский вернулся в Серию А и уже готовится к своему дебюту за "Дженоа".

А вот жена футболиста Роксана до сих пор в отпуске.

Красотка поделилась эффектным фото с Корсики.

Также девушка пожаловалась на свою нелегкую судьбу.

"Тот случай, когда ждешь окончания отпуска и возможности как можно скорее вернуться домой. Считаю дни до возвращения домой", - написала Роксана.

На вопрос в коментариях жена игрока уточнила, что под "домом" она имеет в виду Италию, а в Украине у нее дома уже давно нет.