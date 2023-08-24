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Арсенал украсил клубную базу в цветах флага Украины в честь Дня Независимости. ФОТО

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Зинченко сообщает

Арсенал украсил клубную базу в цветах флага Украины в честь Дня Независимости. ФОТО

Фото: arsenal.com

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня Украина празднует День Независимости - праздник, который сейчас особенно актуален.

В мире футбола этот день также не обошли стороной.

Многие клубы АПЛ опубликовали поздравления в своих соцсетях.

А вот "Арсенал" пошел дальше и даже украсил клубную базу в цветах флага Украины.

Арсенал украсил клубную базу в цветах флага Украины в честь Дня Независимости. ФОТО - изображение 1Арсенал украсил клубную базу в цветах флага Украины в честь Дня Независимости. ФОТО - изображение 2
ФОТО: instagram.com/zinchenko

Об этот сообщил Александр Зинченко в своем инстаграме.

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