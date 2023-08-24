Арсенал украсил клубную базу в цветах флага Украины в честь Дня Независимости. ФОТО

Сегодня Украина празднует День Независимости - праздник, который сейчас особенно актуален.

В мире футбола этот день также не обошли стороной.

Многие клубы АПЛ опубликовали поздравления в своих соцсетях.

А вот "Арсенал" пошел дальше и даже украсил клубную базу в цветах флага Украины.

ФОТО: instagram.com/zinchenko

Об этот сообщил Александр Зинченко в своем инстаграме.