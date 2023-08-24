Арсенал украсил клубную базу в цветах флага Украины в честь Дня Независимости. ФОТО
Зинченко сообщает
Фото: arsenal.com
Сегодня Украина празднует День Независимости - праздник, который сейчас особенно актуален.
В мире футбола этот день также не обошли стороной.
Многие клубы АПЛ опубликовали поздравления в своих соцсетях.
А вот "Арсенал" пошел дальше и даже украсил клубную базу в цветах флага Украины.
ФОТО: instagram.com/zinchenko
Об этот сообщил Александр Зинченко в своем инстаграме.
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