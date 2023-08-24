Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО

В семействе Зинченко сегодня сразу два праздника.

Украина празднует День Независимости, а Александр и Влада - третью годовщину свадьбы.

"3 года сегодня! Осталось еще 97... мы почти там, любовь моя!", - не без юмора поздравил футболист свою вторую половинку.

Красивая пара, двое детей, успешная карьера - остается действительно только пожелать долгих лет!