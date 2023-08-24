  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Уже три года

Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО

instagram.com/zinchenko

UA-Футбол
Новина українською

В семействе Зинченко сегодня сразу два праздника.

Украина празднует День Независимости, а Александр и Влада - третью годовщину свадьбы.

"3 года сегодня! Осталось еще 97... мы почти там, любовь моя!", - не без юмора поздравил футболист свою вторую половинку.

Красивая пара, двое детей, успешная карьера - остается действительно только пожелать долгих лет!

По теме
yellow-arrow
Арсенал украсил клубную базу в цветах флага Украины в честь Дня Независимости. ФОТО
yellow-arrow
Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
yellow-arrow
Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Зинченко вТренде Влада Седан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
24.08.2023 в 15:54
3 будет пацан --вперёд Зина
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде