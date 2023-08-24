Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО
Уже три года
instagram.com/zinchenko
В семействе Зинченко сегодня сразу два праздника.
Украина празднует День Независимости, а Александр и Влада - третью годовщину свадьбы.
"3 года сегодня! Осталось еще 97... мы почти там, любовь моя!", - не без юмора поздравил футболист свою вторую половинку.
Красивая пара, двое детей, успешная карьера - остается действительно только пожелать долгих лет!
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alex.belogubko (одесса)
24.08.2023 в 15:54
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