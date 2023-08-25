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Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО

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Лео - ценный актив

Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО

фото - FC Inter Miami

UA-Футбол
Новина українською

Приезд Лионеля Месси в Майами - событие колоссальных масштабов.

Аргентинец с первых матчей повел за собой местный "Интер", но что еще важнее - оказал огромное влияние на футбол вне поля.

Внимание прессы, ротация на ТВ, рекламные контракты и продажа разнообразной атрибутики - все это также благодаря Лео.

Очевидно, настолько ценный актив тут же поместили под охрану.

В США уже заметили массивную фигуру личного телохранителя Месси, который с ним абсолютно везде.

В том числе на боковой линии поля, всегда готовый выскочить и защитить звезду от любой угрозы.

Личность этого мужчини пока неизвестна, но есть информация, что его нанял лично Девид Бекхэм для защиты своего главного "актива".

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В статье: Лионель Месси вТренде Интер Майами
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