Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО
Лео - ценный актив
фото - FC Inter Miami
Приезд Лионеля Месси в Майами - событие колоссальных масштабов.
Аргентинец с первых матчей повел за собой местный "Интер", но что еще важнее - оказал огромное влияние на футбол вне поля.
Внимание прессы, ротация на ТВ, рекламные контракты и продажа разнообразной атрибутики - все это также благодаря Лео.
Очевидно, настолько ценный актив тут же поместили под охрану.
В США уже заметили массивную фигуру личного телохранителя Месси, который с ним абсолютно везде.
August 24, 2023
В том числе на боковой линии поля, всегда готовый выскочить и защитить звезду от любой угрозы.
August 12, 2023
Личность этого мужчини пока неизвестна, но есть информация, что его нанял лично Девид Бекхэм для защиты своего главного "актива".
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