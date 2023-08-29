Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО

Даниелла Мотта - бразильская модель и блогер.

А еще девушка, как и все ее соотечественники, обожает футбол.

В минувшую субботу побывала на матче "Аваи" и "Томбенсе" в Серии Б.

После игры красотка опубликовала фото своей пятой точки, которую она оголила на трибунах.

Как говорит сама Дани, ей за такой "перформанс" заплатил 6000 долларов богатый болельщик.

Любопытно, что публикация разлетелась по социальным сетям и ее подхватили даже международные СМИ.

Похоже, "Аваи" и "Томбенсе" получили неплохую рекламную компанию, о которой и не догадывались.

Впрочем, как и сама соблазнительная модель.