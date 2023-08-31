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Сестра Грилиша страдает от церебрального паралича. Она была рядом в главные моменты его карьеры. ФОТО

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Добряк Джек

Сестра Грилиша страдает от церебрального паралича. Она была рядом в главные моменты его карьеры. ФОТО

Фото: twitter.com/ManCity

UA-Футбол
Новина українською

Джек Грилиш постепенно превращается в любимца англиской публики.

Проблемный талант в прошлом, сейчас игрок "Манчестер Сити" выглядит своей полной противоположностью.

Во время награждения после финала Лиги чемпионов Джек был одним из немногих, кто уделил внимание слепой девочке рядом Александером Чеферином.

Это видео облетело интернет и растопило сердца болельщиков.

Но для Джека это особенный момент.

Сестра футболиста Холли страдает от церебрального паралича.

Девочка родилась на три месяца раньше и не ни могла говорить, ни (позже) ходить.

Для Грилиша это был особенный момент - он старший из пяти детей, а его младший брат скончался от синдрома внезапной смерти в девять месяцев.

Потому сам Джек всегда старался быть рядом с сестрой.

Со временем девочка, путем сложнейших испытаний, научилась перемещаться и говорить.

Она же была вместе с игроком после финала Лиги чемпионов.

Сестра Грилиша страдает от церебрального паралича. Она была рядом в главные моменты его карьеры. ФОТО - изображение 1

А на днях Джек опубликовал фото их совместного досуга и поздравил с 20-м днем рождения.

Сестра Грилиша страдает от церебрального паралича. Она была рядом в главные моменты его карьеры. ФОТО - изображение 2

Просто идеальный старший брат.

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В статье: Манчестер Сити вТренде
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Комментарии (1)
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С.Карпович. (Ланівці)
31.08.2023 в 10:48
Таке життя,якщо ти не маєш здоров'я.Джек молочина.Місяць тому померла моя німецька подружка,якій було 40.Вона ніколи не була в Україні,і знала її по фото які я показував і присилав,багато допомагала і Армії і простим людям.мама двох класних дівчаток.
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