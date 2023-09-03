Красотка дня. Поразительная подруга нового одноклубника Забарного в Борнмуте. ФОТО
Горячая итальянка
instagram.com/francescaacuccuru
Ионуц Раду летом стал одноклубником Ильи Забарного в "Борнмуте", но пока не успел дебютировать в АПЛ.
Не меньший фуррор в британских СМИ совершила и девушка вратаря.
Официально про отношения румынского футболиста и итальянской модели стало известно в этом году.
Очевидно, что Ионуц познакомился с красоткой Франческой во время выступлений в Серии А.
Теперь девушка станет настоящей "вишенкой" на трибунах во время матчей "Борнмута".
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