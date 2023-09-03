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Все включено. МЮ оплатит Гринвуду виллу в Испании во время выступлений за Хетафе

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Лишь бы уехал

Все включено. МЮ оплатит Гринвуду виллу в Испании во время выступлений за Хетафе

instagram.com/masongreenwood

UA-Футбол
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Мэйсон Гринвуд был оправдан по делу о сексуальном и физическом насилии.

Однако, в "Манчестер Юнайтед", после долгих раздумий и консультаций, решили таки расстаться с форвардом.

Вариантов было не так много и не так давно стало известно, что британец присоединиться к "Хетафе" на правах аренды.

При этом английский клуб сделал все, лишь бы этот переход состоялся.

Именно МЮ будет платить большую часть зарплаты игрока в 75 тысяч фунтов в неделю.

Кроме того, как сообщает The Sun, "дьяволы" готовы оплачивать футболисту проживание на вилле с шестью спальнями и переводчика, который доступен 24/7.

Чего не сделаешь чтобы избавиться от пятна на репутации?

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В статье: Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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