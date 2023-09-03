Все включено. МЮ оплатит Гринвуду виллу в Испании во время выступлений за Хетафе
Лишь бы уехал
instagram.com/masongreenwood
Мэйсон Гринвуд был оправдан по делу о сексуальном и физическом насилии.
Однако, в "Манчестер Юнайтед", после долгих раздумий и консультаций, решили таки расстаться с форвардом.
Вариантов было не так много и не так давно стало известно, что британец присоединиться к "Хетафе" на правах аренды.
При этом английский клуб сделал все, лишь бы этот переход состоялся.
Именно МЮ будет платить большую часть зарплаты игрока в 75 тысяч фунтов в неделю.
Кроме того, как сообщает The Sun, "дьяволы" готовы оплачивать футболисту проживание на вилле с шестью спальнями и переводчика, который доступен 24/7.
El Coliseum hace unos minutos— Getafe C.F. (@GetafeCF) September 1, 2023
Welcome, @masongreenwood pic.twitter.com/n0gkktNRdB
Чего не сделаешь чтобы избавиться от пятна на репутации?
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