Все включено. МЮ оплатит Гринвуду виллу в Испании во время выступлений за Хетафе

Мэйсон Гринвуд был оправдан по делу о сексуальном и физическом насилии.

Однако, в "Манчестер Юнайтед", после долгих раздумий и консультаций, решили таки расстаться с форвардом.

Вариантов было не так много и не так давно стало известно, что британец присоединиться к "Хетафе" на правах аренды.

При этом английский клуб сделал все, лишь бы этот переход состоялся.

Именно МЮ будет платить большую часть зарплаты игрока в 75 тысяч фунтов в неделю.

Кроме того, как сообщает The Sun, "дьяволы" готовы оплачивать футболисту проживание на вилле с шестью спальнями и переводчика, который доступен 24/7.

Чего не сделаешь чтобы избавиться от пятна на репутации?