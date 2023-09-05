Личный фан-клуб. Влада Зинченко с дочерьми пришла поддержать Александра на матче Арсенала. ФОТО

Буквально месяц назад Александр Зинченко стал отцом во второй раз.

А уже в минувшее воскресенье жена футболиста Влада с двумя фанатками игрока присуствовали на "Эмирейтс" во время матча с "Манчестер Юнайтед".

Можно считать, что присутствие личного фан-клуба оказалось фартовым - украинец отыграл почти весь матч, а его команда разнесла соперника 3:1.

Стоит сделать такую практику регулярной.