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Личный фан-клуб. Влада Зинченко с дочерьми пришла поддержать Александра на матче Арсенала. ФОТО

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Можно считать, что на счастье

Личный фан-клуб. Влада Зинченко с дочерьми пришла поддержать Александра на матче Арсенала. ФОТО

instagram.com/v.lada_sedan

UA-Футбол
Новина українською

Буквально месяц назад Александр Зинченко стал отцом во второй раз.

А уже в минувшее воскресенье жена футболиста Влада с двумя фанатками игрока присуствовали на "Эмирейтс" во время матча с "Манчестер Юнайтед".

Можно считать, что присутствие личного фан-клуба оказалось фартовым - украинец отыграл почти весь матч, а его команда разнесла соперника 3:1.

Стоит сделать такую практику регулярной.

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В статье: Александр Зинченко вТренде
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