Личный фан-клуб. Влада Зинченко с дочерьми пришла поддержать Александра на матче Арсенала. ФОТО
Можно считать, что на счастье
instagram.com/v.lada_sedan
Буквально месяц назад Александр Зинченко стал отцом во второй раз.
А уже в минувшее воскресенье жена футболиста Влада с двумя фанатками игрока присуствовали на "Эмирейтс" во время матча с "Манчестер Юнайтед".
Можно считать, что присутствие личного фан-клуба оказалось фартовым - украинец отыграл почти весь матч, а его команда разнесла соперника 3:1.
Стоит сделать такую практику регулярной.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер получит компенсацию за переход Тете в Галатасарай - турецкие СМИ
- Охота на артсистемы продолжается. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян по состоянию на 5 сентября
- Береза: Пихаленок сейчас никуда не уходит, он не продается
- Все включено. МЮ оплатит Гринвуду виллу в Испании во время выступлений за Хетафе
- Красотка дня. Поразительная подруга нового одноклубника Забарного в Борнмуте. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн