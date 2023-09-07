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Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО

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Дела футболиста только ухудшаются

Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО

instagram.com/antony00

UA-Футбол
Новина українською

Не успел отгреметь один скандал в "Манчестер Юнайтед" - как наступила очередь следующего.

Бразилец Антони последовал примеру Мэйсона Гринвуда и влип в крайне неприятную историю.

В отношении игрока ведется расследование Полицией Большого Манчестера.

Согласно данным полиции игрок 14-го января ударил свою бывшую девушку по голове.

Спортсмен отстранен от выступлений в сборной и в клубе, а девушка только подливает масла в огонь.

Габриэла опубликовала фото, на котором предположительно изображены результаты побоев футболистом.

Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО - изображение 1
ФОТО: Instagram

Очевидно, все доказательства будет изучать суд - но в глазах общественности репутация Антони разваливается на глазах.

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В статье: Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед вТренде Антони
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Комментарии (1)
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KondratCheUa (Чернигов)
07.09.2023 в 09:23
Где там голова на фото?? Что за бред очередной? В Англии бабы совсем ипанутые!
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