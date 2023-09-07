Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
Заряд хорошего настроения
instagram.com/agataisabelva
Агата Чентассо уже давно закрепилась в статусе одной из самых сексуальных футболисток Италии.
Красотка регулярно радует своих поклонников в соцсетях (почти 70 тысяч только в инстаграме) яркими фото.
На днях спортсменка поделилась подборкой эффектных кадров, среди которых пробежка и фото с колегами во время купания.
Неудивительно, что пост сразу же собрал кучу восторженных комментариев.
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