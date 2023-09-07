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Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО

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Заряд хорошего настроения

Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО

instagram.com/agataisabelva

UA-Футбол
Новина українською

Агата Чентассо уже давно закрепилась в статусе одной из самых сексуальных футболисток Италии.

Красотка регулярно радует своих поклонников в соцсетях (почти 70 тысяч только в инстаграме) яркими фото.

На днях спортсменка поделилась подборкой эффектных кадров, среди которых пробежка и фото с колегами во время купания.

Неудивительно, что пост сразу же собрал кучу восторженных комментариев.

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