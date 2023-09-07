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Джорджина Родригес покоряет Венецианский кинофестиваль роскошным красным платьем. ФОТО

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Всегда неотразима

Джорджина Родригес покоряет Венецианский кинофестиваль роскошным красным платьем. ФОТО

instagram.com/georginagio

UA-Футбол
Новина українською

В итальянской Венеции в эти дни проходит знаменитый кинофестиваль.

Традиционно на это мероприятие собирается огромное количество знаменитых гостей.

Среди которых и Джорджина Родригес.

Пока Криштиану Роналду покоряет Саудовскую Араваию (и полиграф) - его вторая половинка покоряет ковровые дорожки.

Эффектная красотка предстала перед публикой в роскошном красном платье с заметным декольте, которое тут же взорвало соцсети.

Публикации на странице самой Джорджины собрали более двух миллионов лайков каждая.

Сложно спорить - девушка действительно выглядит потрясающе.

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В статье: Криштиану Роналду вТренде Джорджина Родригес
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