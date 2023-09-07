Джорджина Родригес покоряет Венецианский кинофестиваль роскошным красным платьем. ФОТО
Всегда неотразима
instagram.com/georginagio
В итальянской Венеции в эти дни проходит знаменитый кинофестиваль.
Традиционно на это мероприятие собирается огромное количество знаменитых гостей.
Среди которых и Джорджина Родригес.
Пока Криштиану Роналду покоряет Саудовскую Араваию (
Эффектная красотка предстала перед публикой в роскошном красном платье с заметным декольте, которое тут же взорвало соцсети.
Публикации на странице самой Джорджины собрали более двух миллионов лайков каждая.
Сложно спорить - девушка действительно выглядит потрясающе.
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