Джорджина Родригес покоряет Венецианский кинофестиваль роскошным красным платьем. ФОТО

В итальянской Венеции в эти дни проходит знаменитый кинофестиваль.

Традиционно на это мероприятие собирается огромное количество знаменитых гостей.

Среди которых и Джорджина Родригес.

Пока Криштиану Роналду покоряет Саудовскую Араваию ( и полиграф ) - его вторая половинка покоряет ковровые дорожки.

Эффектная красотка предстала перед публикой в роскошном красном платье с заметным декольте, которое тут же взорвало соцсети.

Публикации на странице самой Джорджины собрали более двух миллионов лайков каждая.

Сложно спорить - девушка действительно выглядит потрясающе.