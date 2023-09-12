Красотка дня. Сногсшибательная жена звезды сборной Италии. ФОТО

Уже сегодня вечером сборная Украины сыграет в Милане со сборной Италии.

Одним из тех, кто постарается огорчить команду Реброва будет Маттиа Дзакканьи.

А поддерживать игрока с трибун будет его вторая половинка.

Киара Насти - звезда мира моды с двумя миллионами подписчиков только в инстаграме.

А где же ей еще быть, как не рядом со своим мужем во всемирной столице моды?