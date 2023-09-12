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Лионель Месси приобрел поместье во Флориде за почти 11 миллионов долларов

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Форт-Лодердейл - курортный город на восточном побережье южной Флориды

Лионель Месси приобрел поместье во Флориде за почти 11 миллионов долларов

therealdea

UA-Футбол
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Месси и его жена Антонелла Рокуццо купили поместье на береговой линии в городе Форт-Лодердейл.

Площадь здания составляет 975 квадратных метров. Оно расположено на берегу океана, в нем есть 8 спален, тренажерный зал, комната СПА, а на участке расположен бассейн. Также у хозяев дома будет непосредственный доступ к двум причалам.

Дом построили в 1988 году и расширили в 2000-м. Бывшие хозяева купили его за 9 миллионов долларов в прошлом году и продали семье Месси за 10,8 миллиона.

Отмечается, что поместье расположено примерно в 5 милях от стадиона "Драйв Пинк" и близлежащей тренировочной базы "Интер Майами".

Форт-Лодердейл - курортный город на восточном побережье южной Флориды, расположенный между городами Майами и Вест-Палм-Бич. Месси выступает за "Интер Майами" с лета этого года.

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В статье: Лионель Месси
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Источник:
therealdea

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