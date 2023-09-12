Лионель Месси приобрел поместье во Флориде за почти 11 миллионов долларов
Форт-Лодердейл - курортный город на восточном побережье южной Флориды
therealdea
Месси и его жена Антонелла Рокуццо купили поместье на береговой линии в городе Форт-Лодердейл.
Площадь здания составляет 975 квадратных метров. Оно расположено на берегу океана, в нем есть 8 спален, тренажерный зал, комната СПА, а на участке расположен бассейн. Также у хозяев дома будет непосредственный доступ к двум причалам.
Дом построили в 1988 году и расширили в 2000-м. Бывшие хозяева купили его за 9 миллионов долларов в прошлом году и продали семье Месси за 10,8 миллиона.
Отмечается, что поместье расположено примерно в 5 милях от стадиона "Драйв Пинк" и близлежащей тренировочной базы "Интер Майами".
Форт-Лодердейл - курортный город на восточном побережье южной Флориды, расположенный между городами Майами и Вест-Палм-Бич. Месси выступает за "Интер Майами" с лета этого года.
Популярное сейчас
- Путин назвал условие для диалога с Украиной
- Красотка дня. Сногсшибательная жена звезды сборной Италии. ФОТО
- Украина должна подготовиться: против нее может сыграть новый Батистута с итальянским паспортом
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
Новости по теме
- 15:52 Зарубежные Советник президента Барселоны: Если бы Месси хотел вернуться, он бы приложил усилия для этого
- 13:45 Зарубежные Агбонлахор: Золотой мяч должны отдать Месси, он выиграл ЧМ и был невероятен. Холанду просто не повезло
- 13:34 Зарубежные У Месси 13 голов и 5 ассистов в 13 последних матчах за клуб и сборную