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От 500 до 2500 евро за рекламу. Милевский огласил расценки на сотрудничество всем желающим. ФОТО

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От 500 до 2500 евро за рекламу. Милевский огласил расценки на сотрудничество всем желающим. ФОТО

instagram.com/timi1010

UA-Футбол
Новина українською

Артем Милевский уже не планирует возвращаться на футбольное поле.

Футболист быстро нашел себе новое призвание.

Экс-форвард сборной Украины решил монетизировать более 100 тысяч подписчиков в инстаграме.

Теперь уже известный блогер создал отдельную рабочую страницу и огласил цены на сотрудничество.

Любой желающий может заказать поздравление от Артема Милевского за 500 евро.

А от дороже всего обойдутся видео Reels и выезды на мероприятия - от двух тысяч евро.

От 500 до 2500 евро за рекламу. Милевский огласил расценки на сотрудничество всем желающим. ФОТО - изображение 1
ФОТО: instagram.com/timi1010_cooperazione
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Комментарии (1)
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ukatan (Харьковская обл.)
13.09.2023 в 08:47
Совсем плохой стал... Похоже все что было заработано на футбольном поле пропито и прогуляно.
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