От 500 до 2500 евро за рекламу. Милевский огласил расценки на сотрудничество всем желающим. ФОТО
Потянут только избранные
instagram.com/timi1010
Артем Милевский уже не планирует возвращаться на футбольное поле.
Футболист быстро нашел себе новое призвание.
Экс-форвард сборной Украины решил монетизировать более 100 тысяч подписчиков в инстаграме.
Теперь уже известный блогер создал отдельную рабочую страницу и огласил цены на сотрудничество.
Любой желающий может заказать поздравление от Артема Милевского за 500 евро.
А от дороже всего обойдутся видео Reels и выезды на мероприятия - от двух тысяч евро.
ФОТО: instagram.com/timi1010_cooperazione
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ukatan (Харьковская обл.)
13.09.2023 в 08:47
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