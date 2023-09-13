От 500 до 2500 евро за рекламу. Милевский огласил расценки на сотрудничество всем желающим. ФОТО

Артем Милевский уже не планирует возвращаться на футбольное поле.

Футболист быстро нашел себе новое призвание.

Экс-форвард сборной Украины решил монетизировать более 100 тысяч подписчиков в инстаграме.

Теперь уже известный блогер создал отдельную рабочую страницу и огласил цены на сотрудничество.

Любой желающий может заказать поздравление от Артема Милевского за 500 евро.

А от дороже всего обойдутся видео Reels и выезды на мероприятия - от двух тысяч евро.

ФОТО: instagram.com/timi1010_cooperazione