Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
Серьезные изменения в образе
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Артем Милевский уже успел совершить официальный переход из футболистов в инстаблогеры и огласил прайс на сотрудничество.
Но футболист в Артеме не умрет никогда, потому он просто не мог пропустить матч сборной Украины против Италии.
Бывший форвард национальной команды поделился видео того, как он поддерживал нашу команду.
Стоит отметить, что Артема сложно так сразу узнать - настолько кардинальные изменения произошли в образе известного блогера.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Евро-2024. Группа I. Скандал в матче Румыния - Косово, Израиль таки прибил Беларусь
- Евро-2024. Украина опустилась на третье место в группе, но шансы еще вполне реальны
- Ярмоленко и Довбик в основе. Италия - Украина. Стартовые составы команд
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн