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Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО

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Серьезные изменения в образе

Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

UA-Футбол
Новина українською

Артем Милевский уже успел совершить официальный переход из футболистов в инстаблогеры и огласил прайс на сотрудничество.

Но футболист в Артеме не умрет никогда, потому он просто не мог пропустить матч сборной Украины против Италии.

Бывший форвард национальной команды поделился видео того, как он поддерживал нашу команду.

Стоит отметить, что Артема сложно так сразу узнать - настолько кардинальные изменения произошли в образе известного блогера.

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