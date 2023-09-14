Красотка дня. Очаровательная девушка одного из итальянских обидчиков сборной Украины. ФОТО

Джакомо Распадори был одним из тех, хто приложил руку (и ногу) к победе над сборной Украины.

Футболист "Наполи" вышел в старте и провел на поле 72 минуты.

Источник вдохновения форварда - его девушка Ельза.

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Ельза работает SMM-менеджером и предлагает большой спектр маркетинговых услуг на собственном сайте.

А еще она настоящая красотка.