Красотка дня. Очаровательная девушка одного из итальянских обидчиков сборной Украины. ФОТО
Источник вдохновения Джакомо Распадори
instagram.com/elisaagraziani
Джакомо Распадори был одним из тех, хто приложил руку (и ногу) к победе над сборной Украины.
Футболист "Наполи" вышел в старте и провел на поле 72 минуты.
Источник вдохновения форварда - его девушка Ельза.
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Ельза работает SMM-менеджером и предлагает большой спектр маркетинговых услуг на собственном сайте.
А еще она настоящая красотка.
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