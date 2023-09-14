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Красотка дня. Очаровательная девушка одного из итальянских обидчиков сборной Украины. ФОТО

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Источник вдохновения Джакомо Распадори

Красотка дня. Очаровательная девушка одного из итальянских обидчиков сборной Украины. ФОТО

instagram.com/elisaagraziani

UA-Футбол
Новина українською

Джакомо Распадори был одним из тех, хто приложил руку (и ногу) к победе над сборной Украины.

Футболист "Наполи" вышел в старте и провел на поле 72 минуты.

Источник вдохновения форварда - его девушка Ельза.

Ельза работает SMM-менеджером и предлагает большой спектр маркетинговых услуг на собственном сайте.

А еще она настоящая красотка.

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В статье: Наполи Национальная сборная Италии вТренде Джакомо Распадори
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