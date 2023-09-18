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Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО

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Поклонницы начинают лить слезы

Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО

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UA-Футбол
Новина українською

Михаил Мудрик все еще адаптируется к футболу АПЛ и не может похвастаться достижениями на футбольном поле.

Однако, в соцсетях молодой и яркий парень пользуется популярностью.

Но поклонниц футболиста ждет разочарование - у игрока есть девушка.

Об этом сообщила жена бывшего товарища Михаила по "Шахтеру" Ефима Конопли.

"Михаил – очень закрытый человек, он держит все в себе. Даже своим друзьям он не полностью открывается. Такой тайный (скорее всего, подразумевался таинственный) человек. Он никогда не жалуется.

Я слышала, что у него есть девушка. Но кто она – я лично не знаю.

Мне приходилось с ним общаться, мы несколько раз пересекались в Турции. Приятный, простой парень. Звездной болезни у него нет", - рассказала Анастасия в интервью Анне Ребровой.

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В статье: Шахтер (Донецк) вТренде Михаил Мудрик Ефим Конопля
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