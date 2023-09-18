Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО

Михаил Мудрик все еще адаптируется к футболу АПЛ и не может похвастаться достижениями на футбольном поле.

Однако, в соцсетях молодой и яркий парень пользуется популярностью.

Но поклонниц футболиста ждет разочарование - у игрока есть девушка.

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Об этом сообщила жена бывшего товарища Михаила по "Шахтеру" Ефима Конопли.