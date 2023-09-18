В обход трансферного бана. Рух объявил о подписании известного украинского блогера. ФОТО
Усиление для команды
instagram.com/fc.ruh.lviv
Сегодня стало известно, что "Рух" получил трансферный бан от ФИФА.
Но это не помешало львовянам буквально сразу же оформить громкое подписание.
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Клуб объявил о сотрудничестве с популярным блогером, певцом, подкастером, бизнесменом и обладателем еще десятка титулов Александром Волошиным.
Молодой человек, известный широким масам по браку с популярном певицей, блогером, актрисой (и ну ви поняли) Анной Тринчер, присоединился к компании известных личностей, которых под своим крылом собирает клуб.
Стоит отметить, "Рух" действительно активно работает на молодую аудиторию.
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