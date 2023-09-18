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В обход трансферного бана. Рух объявил о подписании известного украинского блогера. ФОТО

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Усиление для команды

В обход трансферного бана. Рух объявил о подписании известного украинского блогера. ФОТО

instagram.com/fc.ruh.lviv

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стало известно, что "Рух" получил трансферный бан от ФИФА.

Но это не помешало львовянам буквально сразу же оформить громкое подписание.

Клуб объявил о сотрудничестве с популярным блогером, певцом, подкастером, бизнесменом и обладателем еще десятка титулов Александром Волошиным.

Молодой человек, известный широким масам по браку с популярном певицей, блогером, актрисой (и ну ви поняли) Анной Тринчер, присоединился к компании известных личностей, которых под своим крылом собирает клуб.

Стоит отметить, "Рух" действительно активно работает на молодую аудиторию.

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