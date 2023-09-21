Теперь только так. Влада Зинченко с детьми поддерживали Александра во время игры с ПСВ. ФОТО

Вчера "Арсенал" не оставил камня на камне от ПСВ в первом матче группового раунда Лиги чемпионов.

Александр Зинченко провел на поле почти час игрового времени.

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А дома перед телевизором за игрой украинского защитника наблюдали его главные болельщицы - жена Влада с двумя дочерьми.



ФОТО: instagram.com/v.lada_sedan ФОТО: instagram.com/v.lada_sedan