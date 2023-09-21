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Теперь только так. Влада Зинченко с детьми поддерживали Александра во время игры с ПСВ. ФОТО

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(1 голосов)

Дому перед телевизором

Теперь только так. Влада Зинченко с детьми поддерживали Александра во время игры с ПСВ. ФОТО

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Арсенал" не оставил камня на камне от ПСВ в первом матче группового раунда Лиги чемпионов.

Александр Зинченко провел на поле почти час игрового времени.

А дома перед телевизором за игрой украинского защитника наблюдали его главные болельщицы - жена Влада с двумя дочерьми.

Теперь только так. Влада Зинченко с детьми поддерживали Александра во время игры с ПСВ. ФОТО - изображение 1
ФОТО: instagram.com/v.lada_sedan

"Моя реальность. Вечерние матчи теперь только так", - написала Влада.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко вТренде Влада Седан
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Комментарии (2)
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Грязный Гаррик (C)
21.09.2023 в 15:36
И че?
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0
0
terber (ternopil)
21.09.2023 в 14:58
Ответить
0
0

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