Теперь только так. Влада Зинченко с детьми поддерживали Александра во время игры с ПСВ. ФОТО
Дому перед телевизором
Getty Images
Вчера "Арсенал" не оставил камня на камне от ПСВ в первом матче группового раунда Лиги чемпионов.
Александр Зинченко провел на поле почти час игрового времени.
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А дома перед телевизором за игрой украинского защитника наблюдали его главные болельщицы - жена Влада с двумя дочерьми.
ФОТО: instagram.com/v.lada_sedan
"Моя реальность. Вечерние матчи теперь только так", - написала Влада.
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Комментарии (2)
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Грязный Гаррик (C)
21.09.2023 в 15:36
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terber (ternopil)
21.09.2023 в 14:58
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