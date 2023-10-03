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Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО

Новости
Обновлено
(1 голосов)

Источник вдохновения Вовы Бражко

Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО

instagram.com/anya._.ivanova

UA-Футбол
Новина українською

Этот викенд стал едва ли не лучшим в карьере Владимира Бражко.

Сначала футболист своим дублем принес "Динамо" победу над "Олександрией", а потом получил вознаграждение в виде нового контракта.

Конечно же, больше всех за игрока радуется его вторая половинка.

Очаровательная Анна была рядом в самые важные моменты: первый матч после полномасштабного вторжени росии, успех в молодежной сборной и вот дубль за "Динамо".

Будем надеяться, что впереди у Вовы и его красотки-девушки еще много таких вот кадров.

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В статье: Динамо (Киев) вТренде Владимир Бражко
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Комментарии (3)
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BSM-YNWA (ВОЛИНЬ)
03.10.2023 в 10:11
В одного Миколенка нормальна дівчина
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2023 в 10:05
оййоооооперный театр!
Ответить
+3
0
oda1979 (Запорожье)
03.10.2023 в 09:38
Пляяяя как это теперь развидеть???
Ответить
+1
0

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