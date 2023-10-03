Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО

Этот викенд стал едва ли не лучшим в карьере Владимира Бражко.

Сначала футболист своим дублем принес "Динамо" победу над "Олександрией", а потом получил вознаграждение в виде нового контракта.

Конечно же, больше всех за игрока радуется его вторая половинка.

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Очаровательная Анна была рядом в самые важные моменты: первый матч после полномасштабного вторжени росии, успех в молодежной сборной и вот дубль за "Динамо".

Будем надеяться, что впереди у Вовы и его красотки-девушки еще много таких вот кадров.