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Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО

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(1 голосов)

Сегодня ее молодой человек может выйти с первых минут

Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО

instagram.com/kamillagunnars

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Заря" сразиться в Лиге Конференций с сенсационным дебютантом "Брейдабликом".

Исландская команда уже совершила несколько подвигов и готова к новым.

В том числе и нападающий Ейтор Арон Велер.

Форвард молодежной сборной Исландии на три месяца ездил в аренду в "Коупавогур", где забил три гола в 13 матчах.

Теперь он готов к новым вызовам - в том числе и к поединку против "Зари".

А с трибун его будет поддерживать его очаровательная девука Камилла.

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В статье: Заря (Луганск) вТренде Лига конференций Брейдаблик
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
05.10.2023 в 13:12
А губища где?
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