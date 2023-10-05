Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО

Сегодня "Заря" сразиться в Лиге Конференций с сенсационным дебютантом "Брейдабликом".

Исландская команда уже совершила несколько подвигов и готова к новым.

В том числе и нападающий Ейтор Арон Велер.

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Форвард молодежной сборной Исландии на три месяца ездил в аренду в "Коупавогур", где забил три гола в 13 матчах.

Теперь он готов к новым вызовам - в том числе и к поединку против "Зари".

А с трибун его будет поддерживать его очаровательная девука Камилла.