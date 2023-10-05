Красотка дня. Эффектная девушка молодой звезды Брейдаблика. ФОТО
Сегодня ее молодой человек может выйти с первых минут
instagram.com/kamillagunnars
Сегодня "Заря" сразиться в Лиге Конференций с сенсационным дебютантом "Брейдабликом".
Исландская команда уже совершила несколько подвигов и готова к новым.
В том числе и нападающий Ейтор Арон Велер.
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Форвард молодежной сборной Исландии на три месяца ездил в аренду в "Коупавогур", где забил три гола в 13 матчах.
Теперь он готов к новым вызовам - в том числе и к поединку против "Зари".
А с трибун его будет поддерживать его очаровательная девука Камилла.
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
05.10.2023 в 13:12
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